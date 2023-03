1 – Il #Milan non superava gli ottavi di finale di #ChampionsLeague dalla stagione 2011/12, anche in quel caso eliminando una squadra del nord di Londra (vittoria 4-0 all’andata, sconfitta 0-3 al ritorno vs Arsenal). Step.#TotthenamMilan #UCL pic.twitter.com/QKaxUQc0mt