Il Milan è arrivato in Australia dove venerdì giocherà un’amichevole contro la Roma. Il programma di giornata

È appena andata in archivio la Serie A 2023/24, ma per finire la stagione – a livello di impegni di campo – manca ancora una gara per il Milan: l’amichevole di venerdì contro la Roma.

Come riportato da TMW secondo il programma del viaggio in Australia, dopo l’arrivo alle ore 13:30 locali (a Perth sono 9 ore in avanti rispetto all’Italia), i calciatori del Milan godranno di una giornata libera: pranzo facoltativo in hotel e cena libera