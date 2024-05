Gudmundsson, l’obiettivo del Milan nei guai: rischia almeno un anno di carcere, il MOTIVO

Tegola pesantissima per il Genoa e Albert Gudmundsson. L’obiettivo del calciomercato Milan rischia almeno un anno di carcere

Guai in vista per il Genoa e Albert Gudmundsson. L’obiettivo del calciomercato Milan rischia almeno un anno di carcere.

Dall’Islanda, rimbalza la notizia del rinvio a giudizio del giocatore per un presunto caso di molestie sessuali. La vicenda è quella già nota risalente alla scorsa estate quando, a detta dell’accusa, Gudmundsson avrebbe approfittato sessualmente di una donna conosciuta in un locale di Reykjavik. Le indagini, partite già in agosto si erano inizialmente concluse due mesi fa, con l’archiviazione del caso. La presunta vittima tuttavia ha fatto ricorso ottenendo dalla Procura della Repubblica non solo che il caso venisse riaperto ma anche che il giocatore compaia in giudizio davanti al tribunale di Reykjavik il prossimo autunno.

COSA RISCHIA – Il rischio in caso di condanna per Gudmundsson è altissimo. Per questo tipo di reati infatti la giustizia Islandese prevede pene detentive da un minimo di 12 mesi a un massimo di 16 anni. L’articolo 194 del Codice penale generale islandese in materia di reati sessuali recita: “Chiunque ha rapporti o altri rapporti sessuali con una persona senza il suo consenso è colpevole di stupro ed è punito con la reclusione da un minimo di 1 anno a un massimo di 16 anni”. Dunque, secondo la legge, il giocatore del Genoa potrebbe rischiare almeno un anno di reclusione se dovesse risultare effettivamente colpevole di molestie ai danni della donna che lo ha denunciato quasi un anno fa.