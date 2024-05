Zirkzee Milan: l’agente spinge per l’Arsenal, il MOTIVO e la scelta che lo può allontanare dai rossoneri

Tra gli obiettivi del calciomercato Milan c’è Zirkzee. L’agente spinge però per la soluzione Arsenal, il motivo

Joshua Zirkzee è senza dubbio uno dei nomi in primo piano della sessione estiva. Il centravanti olandese piace al calciomercato Milan ma la concorrenza non manca e in tal senso l’agente spinge per la soluzione legata all’Arsenal.

Secondo quanto viene raccontato dal Corriere dello Sport, dal momento che c’è una clausola da 40 milioni per tutti i club, la decisione spetta al giocatore. In tal senso sarebbe forte l’influenza dell’agente Kia Joorabchian che vorrebbe portare Zirkzee ai Gunners. Direttore sportivo del club inglese è Edu, molto amico di Joorabchian, che ricoprirebbe d’oro sia Zirkzee che il procuratore. Per il giocatore sarebbe pronto un quadriennale da 5 milioni.