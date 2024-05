Guirassy Milan: non solo il Dortmund, nuova pretendente per l’attaccante! Gli OSTACOLI per i rossoneri

Guirassy è nel mirino del calciomercato Milan. Per l’attaccante c’è un doppio ostacolo dalla Germania. Le insidie

Il calciomercato Milan ha messo nel mirino Guirassy. Secondo quanto riportato da Florian Plettemberg, giornalista tedesco per SkySportDE, lo Stoccarda vorrebbe trattenerlo, ma internamente il club attualmente non si aspetta che l’attaccante africano rimanga in rosa.

Per lui i rossoneri dovranno battere la concorrenza del Borussia Dortmund, che ha avviato i colloqui con l’entourage del calciatore, e del Bayern Monaco, che lo mantiene nei radar per il proprio attacco. La clausola rescissoria è di circa 18-20 milioni di euro da corrispondere in estate.