Chaka Traore Milan, DECISO il futuro dell’ivoriano! Spunta una destinazione a sorpresa

Chaka Traore Milan, DECISO il futuro dell’attaccante ivoriano! Spunta una destinazione a sorpresa per il classe 2004

Arrivano aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il futuro di Chaka Traore, attaccante ivoriano di proprietà del Milan e che ha giocato in quest’ultima parte di stagione in prestito al Palermo.

Come riportato da Nicolò Schira, il club rosanero ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto per il classe 2004, che farà così dunque ritorno al Milan. Per lui sarebbe già pronto un posto nella nuova Under 23 in Lega Pro.