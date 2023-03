Tottenham Milan, la moviola: giusto il rosso per Romero. Dibattito, invece, sul presunto rigore non dato agli Spurs

Ha lasciato molto andare Tupin nella sua direzione di gara di Tottenham Milan. Nella moviola de La Gazzetta dello Sport, si evidenzia come Romero meritasse il secondo giallo già al 2′ del secondo tempo: giallo che sarebbe arrivato dopo, per fallo su Theo Hernandez.

Lascia correre molto il gioco, con il rischio di lasciare per strada qualche cartellino giallo: stessa cosa che fa al 38′ st, con il contatto tra Theo e Sanchez nell’area rossonera. Voto alla prestazione: 5,5. Voto più alto per il Corriere dello Sport: 6,5 in pagella, per il rosso e per il mancato fischio del rigore per gli Spurs.