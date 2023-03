Tottenham Milan, Maignan torna: un rapporto difficile con l’Europa

Tottenham Milan, Maignan torna in Europa dopo sei mesi. L’ultima partita contro la Dinamo Zagabria, poi l’infortunio

La sfida di ritorno tra Tottenham Milan sarà particolarmente speciale per Mike Maignan. Il portiere francese sarà titolare questa sera, per un ritorno atteso da mesi. Non è titolare in una sfida di Champions League dalla partita contro Dinamo Zagabria, dove i rossoneri hanno vinto 3-1 a San Siro.

A Londra, però, Maignan vuole superare quel rapporto un po’ difficile con la Champions League. Nella scorsa stagione il francese si infortunò al polso nel corso della partita col Liverpool, saltando in quel caso tre partite. Le giocò invece tutte col Lille nel 2019, ma fu un’edizione da dimenticare: un punto guadagnato e 14 reti al passivo.. Lo scrive tuttomercatoweb.com.