Tottenham Milan, Brahim Diaz da «non sottovalutare»: le pagelle. Come tutto il Milan, anche lo spagnolo promosso a pieni voti

Ecco le pagelle dei quotidiani sportivi per Brahim Diaz dopo il pareggio del Milan contro il Tottenham:

La Gazzetta dello Sport: 7 – «Non sottovalutatelo: giocatore da partite importanti. Crea due occasioni e due le ha per sé. Sulla prima sfortunato, sulla seconda morbido»

Corriere dello Sport: 7 – «In certi momenti si fa valere per la sua tecnica, in altri paga la poca fisicità. Ha una grande occasione per regalare il vantaggio al Milan, ma Foster gli nega questa gioia, poi cincischia su un altro pallone d’oro»

Tuttosport: 6,5 – «Ha sul piede la palla del vantaggio al 6′ della ripresa: è bravissimo a difenderla, ma per sua sfortuna Foster è reattivo e gli dice di no»