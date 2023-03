Tottenham, Conte dopo il Milan: «Non possiamo fare miracoli»

Il tecnico del Tottenham Antonio Conte torna a parlare dopo l’eliminazione dalla Champions contro il Milan

Il tecnico del Tottenham Antonio Conte torna a parlare dopo l’eliminazione dalla Champions contro il Milan. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa.

«Non possiamo fare miracoli. Il club conosce la mia idea, è tutto chiaro. Vedremo cosa succederà in futuro, non sono così stupido da uccidermi. Fino alla fine sono pronto a morire per il club, ma poi vedremo. Non sono così stupido da continuare a uccidermi»