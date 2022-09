Tortu: «Scudetto? Milan davanti a Inter e Juventus»

Filippo Tortu, grande sostenitore della Juve, ha parlato ai microfoni della Lega Serie A della lotta scudetto

Campione Olimpico nella 4×100 e bronzo europeo a Monaco, Filippo Tortu è anche un grande sostenitore della Juve. Queste le sue parole sulla lotta per lo scudetto ai microfoni della Lega Serie A.

«Pensavo che il Milan fosse la squadra da battere e dopo le prime sette giornate lo penso ancora, sono campioni in carica e c’è un motivo. Dietro ai rossoneri ci metto Inter e Juve, nonostante le difficoltà che stanno attraversando, credo siano ancora le più accreditate a dar fastidio al Milan. Anche la Lazio non va sottovalutata, a me piace tantissimo Ciro Immobile, lo considero uno dei migliori attaccanti d’Europa. E poi Roma e Napoli che sono migliorate molto.»