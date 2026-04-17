Tortora su Allegri e la lotta Europa: «Max candidato fortissimo per la Nazionale. Vedo il Milan in Champions con…». Segui le ultimissime

Angelo Maurizio Tortora, conduttore e noto giornalista, è intervenuto in esclusiva a Calcionews24. Le sue dichiarazioni riguardo il futuro di Conte, la posizione di Allegri rispetto alla Nazionale e la lotta in Champions League che riguarda in primo piano anche il Milan.

Credi che Conte possa premere per essere liberato in ottica Nazionale?

«Io dico che sarà decisivo il confronto che avranno Conte e De Laurentiis anche se va comunque ricordato che un altro candidato forte è Massimiliano Allegri. Dopo quel confronto comunque si deciderà il da farsi. La Nazionale sicuramente intriga Conte, lui ci sta pensando anche per me, con tutto il rispetto per l’Italia, se Conte dovesse lasciare Napoli lo dovrebbe fare solo per andare in un altro grande club. In Nazionale lui c’è già stato, ha fatto benissimo ma io non sono per i cavalli di ritorno, sono sincero. L’Italia peraltro oggi è un cantiere aperto: ci sono tante cose da correggere, a partire dai settori giovanili. Non si punta più sui giovani diversamente a qualche anno fa. Prima c’erano tantissimi italiani e qualche straniero forte come i tedeschi dell’Inter, gli olandesi del Milan o i sudamericani del Napoli. Oggi è il contrario. L’Arsenal sta vincendo la Premier ed è in semifinale di Champions con tantissimi giovani dentro, il Barcellona ha la Masia… Perchè non puntarci anche noi? Sono sicuro che uscirebbero tanti ottimi giovani».

E per quanto riguarda la lotta Champions, credi che il Napoli sia già qualificato, almeno virtualmente?

«Il Napoli ha 8 punti di margine sul Como quinto. Sembra un margine rassicurante a 6 giornate dalla fine ma le partite comunque vanno sempre giocate considerando poi che il Napoli con le piccole fatica sempre. Ha recuperato i big è vero ma anche col Parma ha avuto un mezzo passo falso con una prestazione opaca. Vanno tenuti sempre gli occhi aperti. Più in generale io credo che alla fine Inter e Napoli andranno in Champions con il Milan e la Juve che sta tornando su in maniera prepotente e che ha scavalcato il Como che sta un pò avvertendo la pressione. Detto questo il Como merita solo complimenti perchè è in lotta Champions e in semifinale di Coppa Italia. Potrebbe essere la nuova Atalanta soprattutto se Fabregas dovesse restare quanto Gasperini a Bergamo. Credo che però che per Fabregas questo sia l’ultimo anno in Lombardia».

L’INTERVISTA INTEGRALE AD ANGELO MAURIZIO TORTORA SU CALCIONEWS24