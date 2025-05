Torriani torna sull’esordio in Champions League contro il Liverpool: un momento indimenticabile

Torriani, terzo portiere del Milan, si è raccontato in una lunghissima intervista ai canali ufficiali del club rossonero: le dichiarazioni

Intervistato da Milan Tv durante la nuova puntata di Homegrown, Lorenzo Torriani, portiere del Milan, ha dichiarato:



ESORDIO IN CHAMPIONS LEAGUE CON IL LIVERPOOL – «Molte emozioni, anche perché si vedeva dal primo tempo che Mike non stava bene e io continuavo a riscaldarmi. Mi dicevo che tanto non sarei entrato, poi mi sono girato in panchina e c’ero solo io perché Marco era infortunato e allora mi son detto: “Cavolo, devo entrare io?!”. In Champions contro il Liverpool: poi è successo. Mi ricordo l’ovazione di San Siro al mio esordio, è stato veramente da pelle d’oca: poi San Siro quando urla, lo senti, lo senti».