Torino abbandona la pista Bonaventura ma rimane su un altro rossonero

Messa in disparte la via verso l’acquisto a zero di Bonaventura, il Torino rimane forte su un altro centrocampista del Milan

Come ormai aleggiava in queste ore Bonaventura avrebbe espresso il suo massimo desiderio di ascoltare la proposta della Roma e accantonare per il momento quella del Torino.

Nonostante ciò le mire granate nel Milan non si sarebbero esaurite, ma anzi a questo punto Krunic, come già riportato nei giorni scorsi, potrebbe diventare l’obiettivo centrale del Torino per rinforzare il centrocampo.