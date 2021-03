Tonali svela un segreto: «In spogliatoio c’è una foto che ci fa scattare la scintilla»

Il centrocampista rossonero Sandro Tonali ha commentato il pareggio di ieri sera all’Old Trafford contro il Manchester United

Sandro Tonali è intervenuto ai microfoni di Milan Tv per commentare il pareggio rimediato ieri sera dai rossoneri nel match di Europa League contro il Manchester United. Queste le parole del centrocampista del Diavolo sul gruppo:

«Guardo spesso la foto di quando eravamo tutti uniti a centrocampo sotto la pioggia e con il freddo durante i rigori col Rio Ave. Da quella foto, ce l’abbiamo stampata anche negli spogliatoi, ti scatta una scintilla, ti fa capire da dove siamo partiti e ti fa capire cosa hai passato per arrivare dove siamo ora. Ti fa capire di avere dei meriti perché tutto questo non è venuto da solo ma ce lo siamo guadagnati sudando, lavorando, correndo, giocando, vincendo. Sono cose importanti, quella foto lì fa scattare in noi una scintilla, se siamo qua c’è un motivo e quindi sicuramente non molleremo».