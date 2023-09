Tonali a Sky: «Difficile tornare qui con un’altra maglia. Non posso nascondere la mia passione per il Milan»

Sandro Tonali, centrocampista del Newcastle, ha parlato a Sky dopo la partita contro il Milan. Le dichiarazioni

EMOZIONANTE L’OMAGGIO DI SAN SIRO – Si, anche secondo me. Te lo aspetti bello ma non è mai quello che ti immagini. È sempre diverso.

GIORNATA DI VIGILIA – La giornata della partita è leggermente diversa. Ci sono meno tempi morti, è passata più veloce da ieri sera. Me la sono goduta tutta, ho aspettato. È stata leggermente lunga ma è stata una giornata che ricorderò per sempre.

MILAN CASA SUA – Non voglio risponderti per farmi sembrare bello alla gente ma sì, non posso nascondere la mia passione per questa squadra e non l’ho mai fatto, neanche quando stavo a Brescia. È inutile, sarebbe anche brutto per me stesso e per i tifosi del Milan, cambiare e nascondere la passione.

GIRONE – È il più complicato, siamo 4 squadre che se la possono giocare con tutti. Non volevamo subire gol, lo abbiamo portato a termine. Alla fine potevamo realizzare quell’occasione, ma la partita è stata positiva.

BEL MILAN – Oltre a essere bello è difficile giocarci contro. Trovano spazi intermedi quando li vai a prendere alti che ti destabilizzano. Con una palla filtrante, rasoterra o altro, possono cambiare l’azione dalla loro area alla nostra. Questa cosa ci ha creato difficoltà. Ho visto un grande Milan, è una grande squadra.

SPERAVA AL SORTEGGIO DI INCROCIARE IL MILAN – 50 e 50. Difficile, speravo di no ma speravo di si perché volevo tornare qua. È stato difficile tornare con un’altra maglia, ma sono un professionista e lo faccio per 90′.