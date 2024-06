Hummels Milan, SMENTITO l’accordo col Maiorca: la pista Serie A si riapre ed è caldissima ULTIME

Hummels Milan, SMENTITO l’accordo col Maiorca: la pista Serie A si riapre ed è caldissima. Le ULTIME sul futuro del difensore

L’entourage di Mats Hummels ha smentito le voci del consulente Timo Boll rilasciate al Diario de Maiorca sul futuro del difensore tedesco al Maiorca. Si riapre così la pista Serie A che mai come in questo momento sembra aver preso piede.

Il calciomercato Milan non è interessato al difensore su cui è forte la Roma. Come riportato da SkySport, i giallorossi starebbero valutando la fattibilità dell’operazione che potrebbe subire un’accelerata in caso di partenza di Smalling.