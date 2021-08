Tonali, seconda chance: Pioli gli affida il nuovo Milan

Pur di rimanere al Milan si è tagliato l’ingaggio, ora Pioli in attesa del recupero di Kessie ha scommesso su di lui

Seconda occasione. Quella giusta per cogliere l’attimo. Come scrive la Gazzetta dello Sport questo è il momento giusto per dire la sua. In attesa del rientro di Kessiè e dei colpi come Bakayoko e Adli che potrebbero affollare il reparto di centrocampo Sandro Tonali deve cogliere l’attimo per scalare le gerarchie.

Pioli in questo precampionato gli ha dato fiducia, alternando accanto a lui Pobega, Krunic e Bennacer. Ruotavano gli altri ma lui giocava sempre. L’occasione giusta per prendersi la scena può essere proprio domani sera sul ‘palcoscenico’ di Marassi, teatro di un suo gol su punizione. Una punizione da applausi, fondamentale in cui in rossonero non si è mai esibito. Ora che Calhanoglu è andato all’Inter può prendersi anche questa responsabilità. Quale modo migliore se non facendo dimenticare proprio il turco protagonista della vittoria neroazzurra nemmeno a farlo a posta contro il Genoa, sua ultima vittima? Tonali ha una seconda chance ora sta a lui non sprecarla.