Tonali meglio di Theo Hernandez: il centrocampista velocista a sorpresa

Come si evince dai dati della Lega Serie A, il centrocampista del Milan Sandro Tonali ha raggiunto picchi di velocità sorprendenti

Quando si pensa a Sandro Tonali vengono subito in mente le sue qualità in cabina di regia ed in fase di interdizione a centrocampo, ma guardando gli ultimi dati della Lega Serie A, spesso si sottovalutano di lui le capacità atletiche.

Secondo le statistiche raccolte durante le gare di questa stagione, l’ex Brescia ha raggiunto picchi di velocità di ben 35,26 km/h nella gara della 26° giornata contro la Fiorentina. È il 4° punteggio assoluto in tutto il campionato. Theo Hernandez, per citarne uno, ha raggiunto il suo massimo nei 35,06 km/h contro il Crotone alla 21° giornata.