Tonali in coppia con Bennacer, l’ex Brescia “insostituibile” in Europa

Tonali in coppia con Bennacer questa sera a San Siro, l’ex Brescia continua ad essere un insostituibile nel Milan versione Europa

Sandro Tonali si conferma nuovamente titolare nel centrocampo del Milan versione Europa, l’ex Brescia oggi in casa del Lille giocherà al fianco di Ismael Bennacer per riscattare l’opaca prestazione dell’andata che ha visto i rossoneri soccombere per 3-0 in casa.

Sandro Tonali e Bennacer oggi avranno l’arduo compito di risistemare dal punto di vista tattico la mediana rossonera chiudendo in anticipo le imbucate degli sguscianti fantasisti del Lille, uno su tutti Yazici.