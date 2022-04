Tonali a Milan TV: «Serve liberare la mente e non giocare con il peso della classifica»

Le parole di Sandro Tonali ai microfoni di Milan Tv dopo il pareggio contro il Torino

PARTITA DIFFICILE – «Sapevamo che era difficile dai primi minuti. L’avevamo preparata al meglio in settimana ma le partite cambiano subito: dopo due minuti abbiamo capito che sarebbe stata una battaglia. Abbiamo sprecato le occasioni che avevamo in attacco e abbiamo pareggiato. Potevamo uscire da vincitori con un 1-0 perché lo meritavamo».

COSA SERVE PER SBLOCCARSI – «Serve liberare la mente e non giocare con il peso della classifica. Bisogna tornare a giocare spensierati e siamo obbligati a farlo già dalla prossima partita conto il Genoa»

I TIFOSI – «La spinta dei tifosi è fondamentale: sono in tanti anche in trasferta e ci dispiace per il risultato».