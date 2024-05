Diffidati Milan Genoa: ecco il rossonero che rischia di saltare il Cagliari

Diffidati Milan Genoa: ecco il rossonero che rischia di saltare la sfida di campionato contro il Cagliari. I dettagli

C’è un calciatore del Milan che nella sfida di campionato contro il Genoa dovrà prestare particolare attenzione ai cartellini, in quanto diffidato, per evitare di essere costretto a saltare la prossima sfida casalinga in campionato contro il Cagliari.

Il calciatore in questione è Matteo Gabbia, che molto probabilmente partirà dal primo minuto. Inoltre, non saranno della partita perchè squalificati nè Davide Calabria nè Yunus Musah.