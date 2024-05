Conte Milan, il Chelsea fa sul serio: le INDISCREZIONI sul futuro del tecnico salentino

Conte Milan, il Chelsea fa sul serio: le INDISCREZIONI che arrivano dall’Inghilterra sul futuro del tecnico salentino

Secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dall’Inghilterra, il Chelsea fa sul serio per Antonio Conte, oggetto di interesse anche del Milan

Secondo quanto riportato dal The Sun, i Blues avrebbero già fatto recapitare all’ex Inter e Juventus un’offerta importante, con un ingaggio in linea con gli ultimi percepiti da Conte stesso. Inoltre, il tecnico salentino è stato già l’allenatore del Chelsea per due stagioni, tra il 2016 e il 2018: alla prima stagione vinse la Premier League, alla seconda la Coppa d’Inghilterra.