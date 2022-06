Tomori solo Milan: ha chiesto ai suoi agenti di non parlare con altri club. Il centrale ex Chelsea vuole unicamente il rinnovo

I segnali che arrivano per il rinnovo di Fikayo Tomori, il cui contratto da 2 milioni a stagione scadrà nel 2025, sono decisamente incoraggianti: una trattativa vera e propria per discutere il rinnovo del centrale ex Chelsea non è ancora decollata, ma una cosa è sicura, e cioè che Fik vede solo rossonero.

Proprio per questo, il mandato trasferito ai suoi rappresentanti è di dialogare esclusivamente con il Milan, ignorando eventuali sirene di altre squadre: più di un’apertura, per un calciatore il cui valore attuale si attesta intorno ai 45-50 milioni. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.