Tomori: «Siamo pronti. Mi sono inserito velocemente? Ecco il motivo»

Fikayo Tomori, intervenuto nel pre partita di Milan Torino, ha parlato ai microfoni di Milan TV in merito al match e alla sua leadership

Fikayo Tomori, intervenuto nel pre partita di Milan Torino, ha parlato ai microfoni di Milan TV in merito al match e alla sua leadership. Ecco quali sono state le parole dell’inglese in merito a ciò:

«Arriviamo da un periodo ricco di impegni e da una partita dispendiosa come quella di Bologna. Ma questa è una gara importante contro il Torino e ci faremo trovare pronti. Come faccio ad essere così inserito nel gruppo? Mi piace stare qui al Milan perché mi sento davvero felice con questi compagni. A San Siro mi sento casa, faccio bene perché in questo ambiente così caloroso è più facile giocare».