Tomori Pessina: contatto dubbio. Ecco cosa è accaduto

Atalanta Milan: al 21′ c’è un contatto dubbio in area di rigore tra Tomori e Pessina, l’arbitro lascia proseguire. L’episodio

Episodio da moviola durante Atalanta Milan. I protagonisti sono Tomori e Pessina: l’atalantino entra in area di rigore, l’inglese si lancia in Tackle e lo mette per terra, ma l’arbitro lascia proseguire.

La decisione è totalmente corretta in quanto il difensore del Milan prende il pallone per primo. Grande freddezza per Tomori che ha fatto decisamente All-in per fermare il trequartista lanciato a rete.