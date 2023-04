Tomori, difensore del Milan, ha parlato a Milan TV dopo la partita di Champions League contro il Napoli. Le dichiarazioni

RAMMARICO DI NON AVERLA CHIUSA – «Contenti per il risultato, anche se sappiamo bene che il lavoro non è finito. Siamo pronti per la prossima partita anche se ora siamo concentrati sul Bologna. Tifosi? È un’emozione speciale. Danno fiducia e regalano emozioni che ci permettono di andare sul campo con tanta energia».