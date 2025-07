Tomori Milan, Allegri studia per il difensore un nuovo ruolo: tifosi sorpresi, scenario inedito in vista. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il Milan sembra aver messo in pausa la trattativa per Marc Pubill. La fascia destra dei rossoneri appare già ben fornita, anche senza l’arrivo del terzino dell’Almeria, e al momento non si registrano contatti recenti tra i due club. Questo suggerisce un raffreddamento significativo dell’affare che, fino a poco tempo fa, sembrava essere un obiettivo concreto per il mercato estivo del Diavolo.

Con Massimiliano Allegri nuovamente al comando della panchina milanista, le alternative per il ruolo di terzino destro non mancano. Sia Jimenez che Saelemaekers sono considerati profili validi e adattabili a ricoprire quella posizione, offrendo al tecnico diverse soluzioni tattiche. Entrambi hanno già dimostrato le loro qualità e la loro familiarità con gli schemi della squadra. A complicare ulteriormente un eventuale innesto di Pubill c’è un’idea tattica che sta prendendo piede: l’utilizzo di Fikayo Tomori come laterale. Sebbene il difensore inglese sia un centrale di ruolo, la sua velocità e la sua capacità di copertura potrebbero renderlo un’opzione interessante anche sulla fascia, fornendo una soluzione duttile e di alto livello in caso di necessità.

Questa abbondanza di scelte interne, unita alla mancanza di progressi nella negoziazione con l’Almeria, rende l’operazione Pubill meno prioritaria. Il Milan, con ogni probabilità, valuterà attentamente le proprie risorse e le reali esigenze delineate da Allegri prima di investire su un nuovo laterale destro. L’obiettivo primario è quello di costruire una rosa equilibrata e funzionale, evitando doppioni che potrebbero limitare le opportunità di impiego per i calciatori già presenti e appesantire inutilmente il monte ingaggi.