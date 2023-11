Tomori acciaccato in nazionale: Milan in ansia per le condizioni dell’inglese, che ha rimediato due colpi alla caviglia

Potrebbero non arrivare buone notizie dalle nazionali per il Milan. In particolare per quanto riguarda le condizioni di Tomori, sceso in campo ieri sera con l’Inghilterra nel match vinto contro Malta.

Come riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, il centrale inglese è rimasto negli spogliatoi all’intervallo per due colpi alla caviglia destra. Le sue condizioni sono da valutare in vista del ritorno in rossonero.