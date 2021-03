Tomori e quell’intervento alla Maldini, il paragone sui social – VIDEO

Tomori si è resto protagonista di un intervento difensivo da applausi. Sui social non è passato inosservato il confronto con una giocata di Paolo Maldini

Tomori si è resto protagonista di un intervento difensivo da applausi. Sui social non è passato inosservato il confronto con una giocata di Paolo Maldini in passato. Il difensore inglese contro il Manchester United ha compiuto un recupero in scivolata con conseguente aggancio volante del pallone.

Il riferimento è ad una scivolata dell’attuale dirigente rossonero in una partita europea passata. Ecco la giocata di Tomori: