Tomori a Milan Tv: «Siamo felici di essere in semifinale». Le parole del difensore rossonero dopo Napoli-Milan

Fikayo Tomori ha parlato ai microfoni di Milan Tv dopo Napoli-Milan. Le parole del difensore rossonero:

SEMIFINALE – «Siamo felici di essere in semifinale. Dopo tre partite abbiamo subito solo un gol contro questo Napoli, ed è difficile. Siamo felici ed orgogliosi. Abbiamo giocato bene, nei contropiedi eravamo sempre pericolosi e abbiamo difeso bene, ma siamo stanchi (ride, ndr)»

AMBIENTE – «Era difficile, l’ambiente era carichissimo. C’era pressione perché sapevamo che la partita prima avevano pressato. Tutti abbiamo giocato per la squadra, con intensità. Siamo felici».

PERCORSO – «Siamo lì, ma non lo so. Prima delle due partite contro il Napoli tutti dicevano che il Milan non vinceva, ma conosciamo le nostre qualità. Se andiamo con lo stesso atteggiamento possiamo vincere con ogni squadra, ma dobbiamo essere attenti. Abbiamo fiducia e siamo felici».

PIOLI – «Quando ci alleniamo vogliamo essere al massimo, anche in campo. Sappiamo bene che le cose che facciamo a Milanello succedono sul campo. Diamo il massimo per il mister, e quando siamo sul campo dobbiamo essere pronti»

AVVERSARIO SEMIFINALE – «Non lo so. Domani guarderò la partita con tranquillità e non vedo l’ora di giocare la semifinale»