Tomori elogia Maignan: «Più di un portiere»

Fikayo Tomori ha parlato a CBS Sports Golazo su Paramount +. Ecco cosa ha detto il difensore del Milan anche su Maignan:

MAIGNAN «Porta davvero tanta calma alla squadra. È una presenza che si sente. Anche fuori dal campo è così professionale… Ogni volta che ci prepariamo per una partita è lì a discutere su cosa potremmo o non potremmo fare, sempre lì a organizzare cose e aiutare. È più di un portiere. Ci dà tanto quando siamo in possesso, ci permette di arrivare in avanti subito. Ha un grande calcio, è molto preciso. E quando c’è bisogno di lui c’è sempre, fa parate da fuoriclasse come la scorsa settimana su Di Lorenzo. Ci dà grande fiducia, possiamo giocare alti con la difesa ed essere più aggressivi»