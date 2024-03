Tomori via dal Milan? Spunta un clamoroso scenario per l’estate: cosa sta succedendo

Tomori via dal Milan? Spunta un clamoroso scenario per l’estate: ecco che cosa sta succedendo in casa rossonera

Spunta un clamoroso scenario di mercato riguardante Fikayo Tomori. Secondo quanto riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport, non è da escludere a priori una sua possibile partenza in estate.

L’inglese sarà un centrale di riferimento per il futuro del Milan, ma è chiaro che se dal mercato dovessero arrivare offerte considerate all’altezza saranno certamente prese in considerazione: una strategia che in realtà vale un po’ per tutta la rosa.