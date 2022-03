Tomori a sorpresa: «In Italia il calcio è come il Football americano»

Fikayo Tomori ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di The Guardian. Le sue dichiarazioni.

Fikayo Tomori ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di The Guardian. Le sue dichiarazioni.

DIFFERENZE TRA INGHILTERRA ED ITALIA – «In Inghilterra è più come il basket. C’è tanta intensità, molto succede reattivamente. In Italia sembra football americano, è come se avessi delle giocate. Quando la palla è qui, devo essere qui. Quando la palla va, so che devo essere a due metri da quella direzione, o vicino ad un giocatore in particolare. In Inghilterra le cose accadono velocemente. Puoi attaccare un minuto e dopo la palla va oltre la tua testa e devo correre 30 metri indietro e poi di nuovo avanti».