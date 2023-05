Tomori: «Contro il Napoli ci davano per spacciati, invece…». Le parole del difensore inglese prima dell’Euroderby

Intervistato da Sky Sport News, Fikayo Tomori ha parlato prima della semifinale di Champions League tra Milan e Inter:

L’EURODERBY – «Ci piace giocare contro i migliori club d’Europa. E adesso giocheremo contro uno dei migliori club d’Europa nella semifinale di Champions League. Non sarà facile ma non vediamo l’ora di giocarcela. Sono e siamo molto eccitati»

IL NAPOLI E I PRONOSTICI – «L’ultimo confronto contro il Napoli in molti ci avevano dati per spacciati e invece siamo riusciti a mettere in campo tre grandi prestazioni in qualcosa come dieci giorni e non abbiamo perso. Sappiamo cosa possiamo fare e ora in molti sanno che l’Ac Milan è una grande squadra: daremo il massimo»