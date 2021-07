Tomori a Milan TV: «La Champions è la casa del Milan»

Intervistato dai canale tematico del Milan, Fikayo Tomori ha così parlato del proprio ritorno in rossonero e della nuova stagione che si appresta a cominciare:

«In ogni lavoro se chi è con te è felice di averti con sé allora significa che hai fatto bene e tu ti senti parte del gruppo a cui appartieni. Questo ti aiuta a rendere meglio. Al Milan mi sento molto felice, sento la fiducia di tutti».

LA CHAMPIONS – «C’è un rapporto particolare tra il Milan e questa competizione, non vedo l’ora di giocare le partite di Coppa in un San Siro strapieno di tifosi cosa che non mi è ancora mai successa».

