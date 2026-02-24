Tommasi spiega a Open VAR perché lo scontro tra Corvi e Loftus-Cheek non è da rigore

Tommasi, intervenuto a Open Var, ha parlato così dello scontro tra Loftus-Cheek e Corvi durante Milan Parma

Il brutto infortunio occorso a Ruben Loftus-Cheek durante la sfida contro il Parma ha sollevato un polverone di polemiche sulla gestione arbitrale a San Siro. Il centrocampista del Milan ha riportato la frattura dell’osso alveolare e la perdita di alcuni denti dopo un violento impatto con il portiere avversario Corvi. Nonostante la gravità delle conseguenze fisiche, l’AIA, per voce di Dino Tommasi a Open VAR, ha difeso la scelta di non assegnare il penalty alla squadra di Massimiliano Allegri, nonostante il direttore di gara Piccinini avesse inizialmente fischiato un fallo in attacco di difficile interpretazione.

Secondo la ricostruzione dei vertici arbitrali, l’azione non presenta gli estremi per la massima punizione poiché manca l’intenzionalità e la negligenza del portiere. Tommasi ha chiarito la dinamica: «In questa situazione è sicuramente uno scontro di gioco fortuito, c’è il tentativo di Corvi di entrare sul pallone e il compagno lo anticipa». La dinamica, dunque, è stata derubricata a pura fatalità agonistica, escludendo irregolarità da parte dell’estremo difensore emiliano.

Tommasi, infortunio e regolamento: una situazione regolare

Sebbene l’impatto sia stato devastante per l’inglese, per il regolamento attuale non ogni contatto in area che causa un danno fisico deve essere sanzionato. Tommasi ha ribadito che il portiere stava compiendo un gesto tecnico coerente: «Dispiace per Loftus-Cheek ma è una situazione calcisticamente regolare: Corvi prova a fare una parata e gli viene tolto il pallone dal proprio compagno. Uno scontro del tutto fortuito».

Questa spiegazione non ha però placato i malumori dei tifosi rossoneri, che vedono il Milan di Allegri penalizzato in un momento chiave della stagione, mentre l’Inter di Cristian Chivu continua a godere di una solidità difensiva che la tiene al riparo da tali episodi. La perdita di un perno come Loftus-Cheek per le prossime gare rappresenta un danno enorme per Allegri, che oltre alla sconfitta dovrà fare i conti con un’infermeria sempre più affollata in vista dei prossimi impegni cruciali.