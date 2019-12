Todibo Milan, Valverde apre alla cessione del difensore

In conferenza stampa alla vigilia della partita di Liga contro l’Alaves, Ernesto Valverde ha parlato anche della probabile cessione di Todibo

In conferenza stampa alla vigilia della partita di Liga contro l’Alaves, Ernesto Valverde ha parlato anche della probabile cessione di Todibo, obiettivo di mercato del Milan:

«È l’ultima gara del 2019, vogliamo finire l’anno con una vittoria. Nel 2019 abbiamo fatto cose molto buone, anche se ci sono aspetti che vogliamo migliorare. Se mi aspetto rinforzi dal mercato di gennaio? Non penso ai rinforzi ma solo ai giocatori che ho a disposizione. Todibo? Il concetto è simile. Faccio affidamento sui giocatori che ho, conto su di loro e non mi aspetto nessuna modifica alla rosa. Anche se non so cosa accadrà».