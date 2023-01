Tiribocchi: «C’è una cosa che il Milan deve ritrovare»

Simone Tiribocchi, ex attaccante e noto opinionista, ha analizzato il momento del Milan di Pioli: le sue dichiarazioni

Intervenuto a DAZN, Simone Tiribocchi ha parlato così del Milan:

«Il Milan deve ritrovare la lucidità che è mancata nelle ultime due partite. Oggi è una squadra arrabbiata che vuole dimostrare di poter lottare fino alla fine per lo scudetto. Il Milan non sta facendo un brutto campionato, è il Napoli che sta facendo grandissime cose e sta facendo la differenza. I rossoneri, così come Juventus e Inter, devono cercare di restare attaccati al Napoli».