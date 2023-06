Tielemans Milan, i rossoneri sfidano la Roma! Le ultimissime sul futuro del centrocampista belga del Leicester

Il Milan guarda in Inghilterra per rinforzare il centrocampo a disposizione di Pioli. I rossoneri, secondo quanto riportato da Sky Sport, sarebbero sulle tracce di Tielemans.

Il centrocampista belga, in uscita a zero dal Leicester dopo la retrocessione del club inglese in Championship, è da tempo anche nella lista della Roma di Mourinho. I rossoneri però vogliono provarci.