Thiaw via dal Milan? In estate può essere sacrificato per… Il PIANO del club rossonero e il possibile futuro del centrale

Ci sono importanti novità per quanto riguarda il futuro di Malick Thiaw. Non è da escludere che in estate il centrale possa dire addio al Milan nel caso in cui arrivassero offerte allettanti per lui e per il club.

A riportarlo è la Gazzetta dello Sport, che spiega come il centrale abbia ormai da diverso tempo parecchi estimatori in Premier League e potrebbe essere sacrificato per piazzare una buona plusvalenza e finanziare altri acquisti.