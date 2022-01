Thiaw Milan: c’è distanza tra domanda e offerta, le ultime

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Milan ha contattato lo Schalke 04 per avere subito a gennaio Thiaw. Per il difensore però c’è distanza tra domanda e offerta

Il Milan continua a sondare il mercato alla ricerca di un colpo di prospettiva anche per il reparto difensivo, dopo essersi assicurato dalla Stella Rossa l’attaccante classe 2004 Marko Lazetic. Uno dei profili seguiti dal club rossonero è quello del centrale classe 2001 dello Schalke 04 Malick Thiaw.

Il Milan ha contattato lo Schalke 04 per averlo subito a gennaio . Per il difensore però c’è distanza tra domanda e offerta: il club rossonero non va oltre i 6 milioni a fronte di una rischiesta di 8.