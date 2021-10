Thiago Silva: «Addio di Neymar alla Nazionale? Lo capisco»

Thiago Silva ha commentato la decisione di Neymar di lasciare il Brasile dopo Qatar 2022. Le parole del difensore ex Milan

Thiago Silva, difensore del Chelsea e del Brasile, dal ritiro della Nazionale ha commentato la decisione di Neymar di lasciare la selezione verdeoro al termine del Mondiale di Qatar 2022. Le parole dell’ex Milan.

«Qui in Nazionale, ho vissuto dei momenti molto simili a quello che sta attraversando Neymar. In modo particolare dopo i Mondiali del 2014. Sono stato chiamato piagnucolone, debole, molto debole mentalmente. Queste sono cose ti fanno male anche perché sai che non sei come ti stanno definendo. Spero che non perda la sua gioia e che continui ad essere felice come sempre. È un ragazzo molto speciale e, quando è felice, facendo ciò che ama, riesce a rendere tutti gli altri come lui».

