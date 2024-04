Thiago Motta Milan, da Bologna sono sicuri: ecco dove andrà l’allenatore dei rossoblù al termine della stagione. Le ultime

Accostato anche alla panchina del Milan in caso di esonero di Stefano Pioli, Thiago Motta è richiesto da numerose squadre. Tra le vie di Bologna c’è una sensazione che per alcuni sta diventando sempre più certezza: l’allenatore italo-brasiliano, dopo la fine della corrente stagione, si trasferirà alla Juve. Il tecnico riterrebbe chiuso il suo ciclo rossoblù e la volontà di provare il grande salto in bianconero è troppo grande per non ascoltare certe sirene.

Allegri ha ancora sette gare di campionato e forse due di Coppa Italia per ribaltare i pronostici e magari alzare il primo trofeo del suo secondo ciclo juventino. Ma intanto, scrive Tuttosport, nel capoluogo emiliano si valuta il profilo di Palladino per il futuro.