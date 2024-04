Thiago Motta Milan, pista definitivamente chiusa? Il tecnico del Bologna ha un accordo con questa squadra

Thiago Motta-Milan, il tecnico si allontana in maniera definitiva? Accordo di massima con la Juve. Tutti i dettagli

Come riferito da calciomercato.com, rischia di allontanarsi definitivamente dalla panchina del Milan il profilo di Thiago Motta, attuale tecnico del Bologna.

L’ex centrocampista dell’Inter ha infatti un accordo di massima con la Juve per la prossima stagione. Altro indizio che potrebbe portare ad una conferma di Stefano Pioli sulla panchina rossonera anche per la prossima stagione. Le prossime settimane saranno dunque decisive per sciogliere tutti i dubbi.