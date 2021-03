Theo, parla il fratello: «Al Milan è migliorato. Spero una cosa per lui» VIDEO

Lucas Hernandez, intervenuto dal ritiro della Nazionale francese, ha speso parole di elogio per il fratello Theo

Lucas Hernandez, giocatore del Bayern Monaco e fratello di Theo, è intervenuto dal ritiro della Nazionale francese commentando così le prestazioni del terzino rossonero:

«Al momento sta andando alla grande dal punto di vista offensivo. E’ sicuro con il pallone e penetra con facilità tra le linee offensive. Sta facendo un’ottima stagione, come l’anno scorso. Continuare a progredire e fare bene dipende soltanto da lui. Spero che un giorno possa essere qui con noi, ma non è una scelta che posso fare io. Sta facendo molto bene con il suo club. Ha avuto maggiori difficoltà al Real Madrid e alla Real Sociedad. Ma quando ha firmato con il Milan è migliorato, è più sicuro e lo si vede in partita. Ha ottimi numeri in attacco, in termini di assist e gol. E’ mio fratello, quindi con lui ho un legame familiare, ma è un ottimo giocatore, mi piace molto e psero che un giorno possa essere qui con noi».