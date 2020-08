Theo Hernandez suona la carica: «Non vedo l’ora di iniziare il campionato»

Il terzino sinistro rossonero si è detto entusiasta di aver iniziato la preparazione e di non veder l’ora che riprenda la Serie A

Quarto giorno di ritiro pre-campionato per il Milan a Milanello e, dopo la seduta sulla forza di ieri, oggi a prendere la parola è stato Theo Hernandez che ha esplicato le sue sensazioni dopo questi primi giorni di ritiro.

Tramite l’account ufficiale Twitter rossonero, Theo ha parlato (in spagnolo, ndr) delle sue sensazioni alla ripresa: «Sto bene, sono molto emozionato per la ripartenza della stagione. Ci siamo riposati qualche giorno e adesso si ricomincia. Contento di rivedere i compagni, il mister, Maldini e non vedo l’ora di iniziare il campionato».