Theo Hernandez Milan, decisione fortissima di Conceicao: in vista del Lecce filtra questo. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Al Via del Mare andrà in scena la sfida valevole per la 28ª giornata di Serie A tra il Lecce e il Milan. Sergio Conceicao, reduce da ben tre sconfitte consecutive, potrebbe stravolgere la formazione.

Al posto di Theo Hernandez, oggi, infatti è stato provato Bartesaghi. Il francese potrebbe concretamente dunque sedersi in panchina nella trasferta in programma questo sabato nel pomeriggio.