Theo Hernandez bene a metà: «Linguaggio del corpo preoccupante ma...». Le pagelle dei giornali

Theo Hernandez bene solo a metà: «Linguaggio del corpo preoccupante ma…». Le pagelle dei giornali di oggi

Theo Hernandez è tornato ad essere decisivo pur non brillando in maniera particolare. Il rigore trasformato dal francese nel match contro la Fiorentina vale tre punti per il Milan.

Come riportato da Tuttosport, il linguaggio del corpo è preoccupante e commette due errori brutti ma risulta il migliore con la palla. Il voto è pertanto positivo: 6,5 per Theo.