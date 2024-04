Theo Hernandez Milan ai titoli di coda? Cosa filtra ad oggi sul suo futuro: il punto

Theo Hernandez Milan ai titoli di coda? Cosa filtra ad oggi sul futuro del terzino francese: il punto e le novità

Tra i calciatori che, inaspettatamente, potrebbero fare le valigie a fine stagione e salutare il Milan non va escluso Theo Hernandez. Il francese è in calo, nervoso e discontinuo e per questo verranno fatte delle valutazioni sul suo conto.

A riportarlo è la Gazzetta dello Sport oggi in edicola, che spiega come al termine dell’annata le parti decideranno insieme cosa fare. Da un lato c’è la questione relativa al rinnovo, dall’altro si potrebbero aprire le porte del mercato in caso di mancato accordo. E in caso di offerta monstre il francese potrebbe essere sacrificato.